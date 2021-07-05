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Ve ortaya çıktı: Biontech aşısı Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

AA |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 0:40

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüsün (Kovid19) Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta  varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın  sonuçlarını yayımladı.
 
Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği  aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.
 
Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi  semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği  etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.
 
İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının  Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.
 
Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar  dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.
 

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İsrail Pfizer-BioNTech koronavirüs
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