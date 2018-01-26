Ve operasyonu başlattılar! Taiz'de...

Yemen'de meşru orduya bağlı Taiz Askeri Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde üç yıldır uygulanan kuşatmanın kaldırılması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyona tüm askeri birliklerin karadan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise havadan destek verdiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümet güçleri, Taiz'in batı kesimindeki Beydani Biddebih bölgesi ile Hur köyünü kontrol altına aldı. Koalisyon güçleri de Husilere ait mevzilere 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda onlarca militan öldü ve yaralandı. Ayrıca iki araç ile iki tank kullanılamaz hale getirildi."

Öte yandan, Taiz Valisi Emin Muhammed Mahmud, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı ENA'da yer alan açıklamasında kentteki asker ve sivillere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.