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Ve Meclis'e sunuldu! Doğal gaz...

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 15:18 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 16:38

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Doğal gazın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak düzenleme TBMM'ye sunuldu.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik  alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor  olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması  ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun  teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. 
 
Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elektrik Piyasası  Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM  Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
 
Kanun teklifinin 47 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teknik anlamda  hem sektörü hem de vatandaşları ilgilendiren boyutlarının olduğunu anlattı.
 
Maden arama işlerinde ruhsatların yenilenmesi, birleştirilmesi,  devredilmesi gibi konularda firmanın bir borcunun olmaması gerektiğine işaret  eden Muş, "Ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi ana  faaliyetler dışındaki küçük ayrıntılarda 'borcu yoktur yazısı' aranamayacak.  Madendeki ruhsat işlerinin hızlı ilerlemesini istiyoruz." dedi.
 
Enerji ve maden şirketlerinin süre uzatım talebinde bulunduğuna  dikkati çeken Muş, bu şirketlerin, bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı bu  şirketlerin zamanında süre uzatımlarını alamadıklarını ve faaliyetlerini durdurma  noktasına gelebildiğini söyledi.
 
 Bu durumun önüne geçmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na  oradaki faaliyeti 1 yıl uzatma süresi vereceklerini dile getiren Muş, "Üretilen  gazın iletim sistemine girişinin sağlanmasının teknik ve ekonomik açıdan uygun  olmadığı veya zahmetli olduğu durumlarda doğrudan dağıtım sistemine bunun  bağlanabilmesinin önünü açmış oluyoruz." diye konuştu.
 
 "Doğalgaza erişimi sağlamak için LNG ve CNG yöntemleri kullanılacak"
 
Muş, kanun teklifiyle, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim  bölgelerinde vatandaşların doğalgaza erişimini sağlamak için LNG ve CNG  yöntemlerinin kullanılmasının önünü açacaklarını bildirdi.
 
Yapı kayıt belgesi alan binaların bir kısmının toplu bir şekilde bir  arada bulunduklarına dikkati çeken Muş, bu binalara doğalgaz bağlanması ile  alakalı teknik bazı sorunların ortaya çıktığını belirtti.
 
Bu sorunların aşılması için bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Muş,  Bursa gibi belli başlı illerden gelen talepler olduğunu, doğalgaz kanunundaki  bazı teknik ayrıntılardan dolayı doğalgaz bağlanmasında problemler yaşandığını,  bunu da bu kanun teklifiyle çözmüş olacaklarını söyledi.
 
Lisanssız elektrik üretim tesislerinin, YEK Destekleme  Mekanizması'ndaki 10 yıllık destekten faydalanma süresinin sonunda uygulanacak  olan fiyat mekanizmasının Cumhurbaşkanı kararıyla belirleneceğini açıklayan Muş,  "YEK Destekleme Mekanizması kapsamında olmasa dahi yerli ürün kullanımının  desteklenmesinin bu kanun teklifiyle önünü açmış olacağız." bilgisini verdi.
 
"Yatırımdan kaynaklı faturalara yansıyacak olan maliyetlerin önüne  geçilecek"
 
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) varlığını ortaya  çıkardığı jeotermal kaynakları olduğunu dile getiren Muş, bu düzenleme ile  bunların ihalelerinde taksitlendirme imkanı getireceklerini kaydetti.
 
Elektrik dağıtımında yapılan yatırımların maliyetlerinin faturalara  yansıtıldığını hatırlatan Muş, "Eğer bir üretici, ana şebekeden belli  uzaklıklarda bir üretim tesisi kurmuşsa ve bunu şebekeye bağlamak için bir  yatırım gerekiyorsa bunu kendisinin yapmasını, bu düzenlemeyle beraber  getiriyoruz. Böylece bu yatırımdan kaynaklı faturalara yansıyacak olan  maliyetlerin önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Aydınlatma giderlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının  bütçesine konulan ödenekten karşılandığını ifade eden Muş, bu düzenlemeyle, bunun  süresini 2025 yılına kadar uzatacaklarını dile getirdi.
 
 Muş, kanun teklifinin hayırlı olmasını diledi.
 
 "Fransa'nın düştüğü acınası durumun göstergesi"
 
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kanun teklifinin detaylarını  açıkladıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa  tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağı" yönündeki açıklaması  hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Muş, "Fransa aslında kendisini ifade  özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyetinin beşiği olarak ifade eden bir ülke. Fakat  son dönemlerde yaptıkları açıklamalarla, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı sayın  Macron'un yaptığı açıklamalarla, Fransa'nın çok başka bir noktaya doğru hızlı bir  şekilde yuvarlandığını görüyoruz. İslam, aydınlatılmış bir dindir. Fransa'nın ya  da Macron'un bununla alakalı söz söyleyecek bir pozisyonu bulunmamaktadır." diye  konuştu.
 
Bu söylemlerin, Fransa'da oluşturulmaya çalışılan bir baskının  göstergesi olduğunu ifade eden Muş, "Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu,  Müslümanlara hakarettir. İslam'ın aydınlatması ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de  ayetler mevcuttur. Müslümanlar, İslam dini doğduğundan beri bu ayetlere ve  hadislere göre yaşamlarını sürdürmekteler, inançlarını yaşamaktadırlar. Ne  Fransa'ya böyle bir had düşer ne de sayın Macron'a İslam ile alakalı böyle bir  açıklama yapma haddi düşer. Avrupa'nın en önemli ülkelerinden Fransa'nın bu  açıklamalarla ve bu kanuni düzenleme girişimleriyle düşmüş olduğu acınası durumun  göstergesi olarak değerlendiriyoruz." yorumunu yaptı.
 
"İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor"
 
İYİ Parti'li bazı milletvekilleri ile parti genel merkezi arasında  yaşanan sorunların sorulması üzerine Muş, "İYİ Parti'de bir siyasi kimlik  bunalımı yaşanıyor. Orada bir iki grup ortaya çıkmış durumda. İYİ Parti, bir  taraftan HDP'yi 'PKK'nın siyasi uzantısı' olarak tanımlıyor, bir taraftan da İYİ  Parti içerisindeki bir grup ne olursa olsun HDP ile ittifaktan vazgeçmek  istemiyor ve bu ittifaka devam etmek istiyor. Başka bir grup da buna itiraz  ediyor. Şu an yaşanan süreç, bu iki grubun fikirsel ve ideolojik olarak  mücadelesidir. Bir fay hattı vardır aralarında. Bunun yansımalarını yaşıyoruz."  yanıtını verdi.
 
Enflasyon rakamlarına ilişkin bir soru üzerine de üzerine Muş,  "Hedeflerimizi yakalamak istiyoruz. Hükümet, gerekli tedbirleri alıyor. Pandemi  sürecinde bunları yaşıyoruz. Dünyadaki ekonomik aktivitelerin, talebin kısıtlı  olduğu dönemlerde, ekonomik faaliyetlerin zor olduğu dönemlerde, Türkiye makro  ekonomik hedeflerini yakalamak için büyük bir mücadele veriyor. Bu bağlamda  değerlendirmek gerekir. İnşallah önümüdeki yıllarda, yeni ekonomi programındaki  hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.
 
Kanun teklifinde yer alan aydınlatma giderleri ile hangi giderlerin  kastedildiğinin sorulması üzerine Muş, bunların sokak aydınlatmaları olduğunu  söyledi.
 
Maden Arama Ruhsatları ile ilgili düzenlemeye ilişkin bir soru üzerine  Muş, maden ruhsatlarında 18 farklı kalemden "borcu yoktur" yazısı istendiğini, bu  düzenlemeyle ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması,  devir ve intikalleriyle çevreyle uyumlu bedeller dışındakilerde "borcu yoktur"  yazısının aranmayacağını söyledi.
 
Maden Holding'in kurulması ile kanun teklifinin bağlantısının  sorulması üzerine Muş, "Bizim bu düzenlememizin içinde bunun kuruluşuyla alakalı  herhangi bir şey yok." diye konuştu.
 
Hangi alanlar olacağı, kuruluşunun nasıl olacağı, bir düzenlemeye  ihtiyaç olup olmadığına yönelik bir bilgisi olmadığını bildiren Muş, "İdari bir  kararla mı yapılacak, onu göreceğiz hep beraber." dedi.
 

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