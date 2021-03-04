Ve mahkeme kararını verdi! Ahmet Kaya'nın o görüntüleri çıkarılacak

Fransa’da 21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızının başvurusu üzerine mahkeme, vizyona girmek üzere olan ‘Son Şarkı’ filminden Ahmet Kaya’nın gerçek görüntülerinin ve dört eserinin çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu içerikler çıkarılmadığı takdirde, film gösterime giremeyecek.

Ahmet Kaya’nın ailesi tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada; çekimleri biten 'Son Şarkı' adlı film için aileden izin alınmadığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya ’nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır. Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz.”

BİLİRKİŞİ: ‘İZİNSİZ KULLANIM’

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ile 'Ağladıkça', 'Beni Buralarda Arama Anne', 'Müjgan’la Biz Ağlaşırdık' ve 'Vay Anam' adlı eserlerinin filmde kullanıldığı belirtildi. Tedbir kararını açıklayan mahkeme, Kaya’ya ait görüntüler ile dört eserin filmden çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, davalı şirketin bu içerikleri çıkarmadığı takdirde 'Son Şarkı'nın gösterime girmesi, çoğaltılması ve dağıtılmasının durdurulmasına hükmetti.

Ahmet Kaya’nın ailesi ve eserlerinin mali haklarının kullanımını devralan Gam Müzik, tedbir kararının ardından mali ve manevi haklarının ihlali sebebiyle dava açtı. Aile ve şirket, filmin sinemada ve dijital ortamlarda gösterime girmesinden men edilmesini talep etti.