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Ve korkulan oldu! Corona virüs yeniden harekete geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu. Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sayarak uyarıda bulundu.