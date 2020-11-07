07 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ve kar yağışı başladı! Her yer beyaza büründü

DHA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 18:00

Ardahan'ın yüksek kesimleri, yağan karla birlikte beyaza büründü.


Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi beyaza bürünürken, sisli hava etkili oldu.

ETİKETLER

Ardahan kar beyaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.