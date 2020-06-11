11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.779 0.50 EURO 7,7180 0.12
USD 6,7770 0.03 ALTIN 378,040 0.92
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ve kabul edildi! Bekçilerle ilgili flaş gelişme

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 1:22 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 1:34

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.


Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
 
Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış  kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk  kuvvetlerine teslim edecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip  olacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne  suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.  Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek  kaydıyla bu süre artırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin  batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde  düzenlenecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi  etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri  dışında çalıştırılamayacak.
 
Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine  ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle  belirlenecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans  değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre  emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler  uygulanacak.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları  meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile  kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmelikle belirlenecek.
 
Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri,  Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek.
 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.
 
  
 
 
  
 

ETİKETLER

bekçi TBMM Çarşı kanun teklifi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.