02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.315 0.00 EURO 7,7140 0.10
USD 6,8480 0.01 ALTIN 390,050 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ve kabul edildi! 90 gün boyunca ateşkes...

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:27 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 18:27

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talebi kararını kabul etti.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Mart'taki küresel ateşkes  çağrısı ve 3 ay süren müzakerelerin ardından Fransa ve konseyin geçici  üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan ''Kovid-19'' karar tasarısı oylamaya  sunuldu.
 
Pandemi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılamadığı için üye  ülkelere kararlarını bildirmeleri için 24 saat süre verildi ve karar 15 üyeli  konseyde oy birliği ile kabul edildi.
 
Kovid-19 salgınının özellikle çatışma ve savaş bölgelerindeki yıkıcı  etkilerinden derin endişe duyulan kararda BMGK, insani yardımların güvenli,  hiçbir engele takılmadan ve sürdürülebilir yapılabilmesi için derhal 90 gün  küresel insani ateşkes talep etti.
 
Ateşkes, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen DEAŞ, El-Kaide, El  Nusra ve bu terör örgütleriyle bağlantılı birey ve grupları kapsamayacak.
 
Kararda, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan ve BM Güvenlik  Konseyi'ni kilitleyen Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) doğrudan atıfta bulunulmadı  ancak ulusal ve uluslararası sağlık ve insani yardım çalışanlarının salgınla  mücadeleye katkılarına değinildi.
 
Trump yönetimi,  ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız  olmakla'' eleştirdiği DSÖ'ye ilk olarak 14 Nisan'da fon desteğini kesmiş, 6 hafta  sonra ise ABD'nin DSÖ'den ayrıldığını ve örgütle ilişkisini sonlandırdığını  açıklamıştı.
 
  

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.