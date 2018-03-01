Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Gece saat 01.30 sıralarında özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

