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Ve ilk etki ortaya çıktı! 1 saat içinde korkunç değişim

30 Ocak 2021 Cumartesi - 20:00 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 20:00

Boston Üniversitesi ve Ulusal Yeni Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarı’ndan bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün akciğerlere bulaştıktan sonra ilk saatlerde nasıl etki yaptığını ortaya çıkardı.


MedicalXpress’in aktardığına göre, uzmanlar yapı itibariyle insan akciğer hücrelerine çok benzeyen yapay hücreler üzerinde deney gerçekleştirdi. Patojenin, akciğere girdikten 1 saat sonra dokulara zarar vermeye başladığı tespit edildi.
Araştırma ekibinin üyesi Andrew Emili, “En çarpıcı tarafı, virüsün kaç moleküler yolu birden etkilemesidir.
Virüs akciğer hücrelerini tamamen yeniden yapılandırıyor” ifadesini kullandı. Emili, SARS-CoV-2’nin akciğerlere girdikten 3-6 saat içinde hücrelerdeki metabolik süreçleri değiştiriyor ve hatta nükleer membranlara zarar veriyor.
Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Kovid-19 hastaları için daha etkili ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. (Milliyet)
 

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Boston Üniversitesi koronavirüs SARS-CoV-2 virüs
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