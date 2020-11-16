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Ve geri sayım başladı! Mesafe 4 saat kısalacak ilk çalışmalar drone ile görüntülendi...
Gelen son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege’nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı bir birine bağlayacak olan otoyol projesi için başlangıç verildi.