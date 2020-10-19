Ve çökertildi! Aralarında onlar da var

Süreç, İstanbul Emniyeti'ne gelen "Terör örgütüyle bağlantılı, yüzlerce yabancı Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor" istihbaratıyla başladı. DEAŞ bağlantılı Tacik Umar kod adlı şüpheli, 5 Nisan'da Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı.

Üzerinde "Abdülhamit Soyırgaz" adına düzenlenmiş kimlik çıktı. İnceleme başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Kimliğin Arnavutköy Nüfus Müdürlüğü'nden çıkarıldığı, bir de B sınıfı sürücü belgesi olduğu belirlendi. Abd ülhamit Soyırgaz adıyla Türk vatandaşı olan DEAŞ'lının, Çin vatandaşı olan Kaşgar doğumlu F.D. olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü üyeliği kapsamında hakkında başka bir soruşturma olan şüpheli tutuklandı.

Soruşturmada DEAŞ, PKK ve FETÖ bağlantılı 83 şüpheliye yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve ikametgâh bilgileri ayarlayan bir grubun var olduğu tespit edildi. Aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı şüpheliler, suç örgütü kurma, kurulan örgüte üye olma, örgüte yardım etme, rüşvet almak ve vermek ile resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; Enver B.'nin liderliğinde bir suç örgütü kurulduğu, örgütü ikinci yönetici konumunda Sadettin S. ve Hayrettin T.'nin bulunduğu ve örgütün 45 üyesi olduğu belirlendi. Yakalanan 48 örgüt üyesi tutuklandı.

Soruşturmada bazı kamu görevlilerinin anlaşmalı olduğu diğer örgüt üyeleriyle iş birliği içerisinde hareket ederek örgüt üyelerinin Türkiye'de rahat yaşamalarını veya yurt dışına çıkış yapmalarını sağladıkları ortaya çıktı.