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Ve belli oldu! İşte 2021'de yeni harç ve ceza ücretleri
Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti. 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurt dışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.