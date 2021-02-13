Ve beklenen kar başladı! Çok şiddetli yağıyor, alarm verildi

Beklenen kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de beklenen yoğun kar yağışı Edirne'den geldi. Edirne'nin ardından İstanbul’da da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Çok şiddetli şekilde yağan kar yağışına karşı alarma geçildi.

Beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için kar uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Beklenen yağış Edirne'de başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. İşte detaylar...

EDİRNE'DE ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI

Trakya bölgesinde beklenen kar yağışı havanın kararmasıyla birlikte Edirne'de etkili olmaya başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ile kentin yüksek yerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle karayolları ve belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Karayolları ekipleri özelikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yollarda kar kürüme araçlarıyla hazır beklerken, belediye ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışması başlattı.

30 SANTİMETREYE ÇIKACAK

Meteoroloji genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kıyı kesimlerde 5 ila 15, iç kesimlerde 15- 20, yüksek yerlerde ise 20- 30 santimetre olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ MARMARA BÖLGESİ'Nİ TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son gelen bilgilere göre, kar yağışı tahmini değişti. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışının perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edeceği açıklandı.