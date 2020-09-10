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Ve başladı! Türkiye'ye geliyorlar

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 0:24 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 0:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye’ye nakli başladı.


Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait  ambulans uçak, ilk etapta 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye’ye geri döndü. 
 
Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 23.30’da Türkiye’ye doğru  hareket etti.
 
Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları  tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.
 
Ambulans uçaklarla KKTC’den Türkiye’ye hasta nakillerinin devam etmesi  bekleniyor.
 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, bu gece yarısından itibaren  KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline  başlayacağını açıklamıştı.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye’nin KKTC  sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de  pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.
 

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KKTC corona virüs hastaları Türkiyeye geliyorlar
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