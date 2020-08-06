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Ve anlaştılar! Türkiye, Libya ve Malta...

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 20:53 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 21:46

Türkiye ve Malta, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Malta-Libya ortak açıklaması  yayımlandı.
 
Libya, Malta, ve Türkiye dışişleri bakanlarının, Libya'daki son durumu  ve üç devlet arasında ortak iş birliği ilişkilerini ele almak üzere bugün  Trablus'ta bir toplantı düzenledikleri belirtilen açıklamada, "Malta ve Türkiye,  uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne  desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar  ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladılar." denildi.
 
Açıklamada, üç ülke heyetinin, İrini Operasyonuna ve operasyonun  eksikliklerine ilişkin çekincelerini dile getirdiğinin altı çizilerek, şu  hususlar üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi:
 
"Ortak iş birliğinin, Maltalı ve Türk şirketlerin Libya'ya  dönüşlerinin ve Libya ile Malta ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden  başlatılmasının teşvik edilmesi; yasadışı göçün sadece Avrupa Birliği için değil;  Libya için de tehdit teşkil ettiği, Libya'nın güney sınırlarının  güçlendirilmesine ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ihtiyaç  bulunduğu belirtilmiştir. Malta ve Türkiye, Libya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin  kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanı temin ederek  Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu hususta desteklemeye hazır olduklarını  bildirmişlerdir. AB'nin kaynak ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak suretiyle  yasadışı göçün temel sebepleriyle mücadeleye katılmasının öneminin vurgulanması;  mutabık kalınan tüm konuları somut ve uygulanabilir projelere dönüştürmek için  çabaları ve iş birliğini koordine etmek üzere ortak bir çalışma ekibi kurulması."
 
  

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