Ve Afrin'de 'hilal' göründü!

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın hilal taktiği göründü. Hilal taktiği Türk ordusunun yüzyıllardır uyguladığı bir taktik olarak biliniyor. Hilal taktiği ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan emekli Albay Coşkun Başbuğ, "Mehmetçik zoru sever, zoru şeçti" dedi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne girildi. Kara birlikleri 8 kilometre derinlikte ve 130 kilometre uzunluğunda bir güvenlik hat oluşturuyor. Hat, Türk ordularının yüzyıllardır uyguladığı Hilal taktiği şeklinde tabir ediliyor.

"AFRİN'DE HİLAL ŞEKLİNDE TERTİPLENME"

Habertürk TV'de TSK'nın Afrin Harekatı'ndaki son durumu değerlendiren emekli Albay Coşkun Başbuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

Hilal taktiği, aslında hilal şeklinde bir tertiplenme. Askeri literatürde tertiplenme şuydu; Fırat Kalkanı Bölgesi'nden girme, ama Mehmetçik zoru sever, zoru şeçti. Kıyıbaşıları tutarak biz bu dağlık noktalardan bölgeye giriş yaptık. Şu ana kadar bir dirençle karşılaşmadık.

"HEDEF EMNİYET ŞERİDİ OLUŞTURMAK"

Emekli Tuğgeneral Naim Barbüroğlu ise şunları söyledi:

Burseya Dağı ele geçirildi, Bülbül Dağı da ele geçirildi. Yüksek olan yerler, avantaj sağlayan yerler ele geçirildi. Hedef 130 kilometre uzunluğunda ve 7-8 kilometre derinliğinde bir emniyet şeridi oluşturmak. Şerit ele geçirildiğinde TSK'nın operasyonları daha az zayiatla devam edecek. Sınır illere ve ilçelere atılabilen roketlerin sayısı daha az olacak. Tümünü ele geçirseniz bile mutlaka terörist unsurlar, böyle ormanlık araziye sızarak eylemler yapabilir ama bu eylemlerin sayısı düşer.

HİLAL TAKTİĞİ NEDİR?

Türk ordu geleneğinde yüzyıllardır uygulanan bir askeri taktik olan Hilal taktiği, Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri tarafından da sıklıkla kullanılıyordu.

Taktik, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan askeri bir taktik. Ordunun 3'e ayrılarak düşmanın üzerine gitmesi, ardından geri çekilerek düşmanı merkeze çekmesinin ardından çevresini, hilal şeklinde sararak etrafından saldırması olarak biliniyor.