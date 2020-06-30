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Ve açıklandı! Kurban Bayramı öncesi yasaklandı, artık...
Açıklama geldi ve yasaklandı. Covid-19 nedeniyle hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar maksimum yarım saat içerisinde alışverişini yapacak, satışlarda geleneksel haline gelen tokalaşarak pazarlık ise bu yıl yapılamayacak.
Covid-19 ile mücadele kapsamında KTB olarak bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu bayram büyük ve küçükbaş hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti.