Ve açıklama geldi! Milyarder çift öldürüldü

Toronto polisi, 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde şüpheli şekilde ölü olarak bulunan ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cinayete kurban gittiklerini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada altı haftalık soruşturma sonucu çiftin "hedef alındığı" belirtildi.

Öte yandan Kanada lı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu. Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlak çı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.