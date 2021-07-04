VBT Yazılım halka açılıyor! VBT halka arz ne zaman?

VBT Yazılım, halka arz ediliyor. VTB Yazılım’ın 8 milyon TL nominal değerli payları için eşit dağıtım yöntemiyle Borsa Birincil Pazarı’nda talep toplanacak. Peki, VBT halka arz ne zaman? VBT halka arz hisse fiyatı ne? VBT Yazılım halka arz talep toplama tarihi!

Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektör şirketlerine kurulduğu 1993 yılından bu yana bilgi teknolojileri, bilişim, yazılım, eğitim ve danışmanlık alanlarında katma değerli çözümler sunan VBT Yazılım, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

VBT Yazılım AŞ’nin, 8 milyon TL nominal değerli payları, pay başına 12,48 liradan halka arz edilecek. Metro Yatırım ve A1 Capital ’in eş liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde VBT Yazılım payları için 5-6 Temmuz tarihlerinde Borsa Birincil Pazarı’nda eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.

VBT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dünyadaki tüm teknolojik yeniliklerini yakından takip edip bunları geliştirdiği yazılımlarla harmanlayarak Türkiye’deki müşteri portföyüne sunan ve Ar-Ge çalışmaları yaparak Türk mühendis ve yazılımcıları ile dünya IT pazarında rekabet edebilecek ürün ve hizmet üreten VBT Yazılım, halka arzdan elde edeceğin kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde kullanacak.

VBT YAZILIM HAKKINDA!

Ankara, İstanbul’da 1993 yılında kurulan ve büyümekte olan bilgi teknoloji şirketi VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, bankacılık, finans, sigorta , hava taşımacılığı, üretim, sağlık ve savunma sanayi sektörlerine yönelik uçtan uca geliştirdikleri projelerle ürün ve hizmet ürettiklerini söyledi. İstanbul Adana ve Londra ’da bulunan ofis ve Ar-Ge merkezlerinde 270 kişilik ekip ile teknolojik inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüklerini de ifade eden Başaran, “VTB Yazılım olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık veriyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda geliştirdiğimiz inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye’de önde gelen kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada dünya devi firmalarla aktif ve etkili bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“E-DÖNÜŞÜM’E ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

VBT Yazılım olarak finans sektöründeki tecrübelerini kullanarak e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-makbuz, e-arşiv, e-smm) projeleri geliştirdiklerini ve e-dönüşüm özel entegratörleri arasına girdiklerini ifade eden Başaran, “Özellikle finans alanındaki müşterilerimizin ihtiyacına yönelik, elektronik fatura, elektronik serbest meslek makbuzu gibi regülasyon değişikliklerinin de müşteriyi kullanıma zorunlu tuttuğu teknolojilerin hizmet sağlayıcısıyız” diye konuştu.

Birol Başaran, VBT Yazılım Hibe ve Proje Danışmanlığı, Yazılım Süreci Danışmanlığı, Sistem ve Altyapı yönetimi alanında kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti verdiklerinin de altını çizdi. Başaran, şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK, KOSGEB , EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi (ITEA3) ve AB HORIZON 2020 projelerinde araştırma ve geliştirme odaklı aktif katkılar sağlıyoruz. VBT Yazılım olarak, bilgi teknolojileri, bilişim sistemleri ve yazılım çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Bu alanlardaki faaliyetlerimizi; Kurumsal Çözümler ve Profesyonel Hizmetler, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Çalışmaları, Anahtar Teslim Yazılım Geliştirme Hizmetleri, Anahtar Teslim Sistem ve Altyapı Projeleri ile teknolojik ürün satışı olarak çeşitlendirebiliriz.”

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN GELİR, ŞİRKETİN BÜYÜMESİNDE KULLANILACAK

Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağını belirten Başaran, şu bilgileri verdi: “Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 25’ini yazılım sektöründe yer alan bir veya birkaç firmanın satın alınmasında ve/veya ortak olunmasında, ya da başka firmalarca üretilmiş bir yazılımın kodlarıyla birlikte satın alınarak VBT Yazılım’ın kendi yazılımlarına bir modül olarak eklemeyi planlıyoruz. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması da hedeflerimiz arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, Adana ve Londra’da bulunan ofislerimizin yanı sıra hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni ofisler açmayı planlıyoruz. Yurtiçinde üniversitelerin bulunduğu büyük şehirler başta olmak üzere ve yurtdışı ofisleri için ise özellikle Avrupa ABD ve Ortadoğu ’ da olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor.” Başaran, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının da işletme sermayesi olarak kullanılacağını vurguladı.

HALKA ARZ FİYATI PAY BAŞINA 12,48 TL

VBT Yazılım’ın halka arzı Metro Yatırım ve A1 Capital eş liderliğinde gerçekleşecek. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgecan Fırıldak, VBT Yazılım hisselerinin halka arzının herhangi bir yatırımcı grubu ayrımı olmadan tüm yatırımcılara “eşit pay dağıtımı” yöntemiyle gerçekleştirileceğini söyledi. Halka arz fiyatının pay başına 12,48 TL olarak belirlendiğini de ifade eden Özgecan Fırıldak, “VBT Yazılım halka arzının talep toplanması 5-6 Temmuz tarihlerinde Borsa Birincil Pazarında saat 10:00-13:00 aralığında gerçekleşecek” diye konuştu. Halka arzın tamamlanmasından sonra VBT Yazılım paylarının borsanın Ana Pazarında işleme başlaması planlanıyor.