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Vazgeçip aşı olmadan gidiyorlar! 'Neden aşılar burada duruyor?'
Bir günde binlerce kişiye aşı randevusu veriliyor. Aşılama biriminde çalışan hemşire, 4000 kişiden yaklaşık 100’ünün aşıya gelmediğini belirtiyor. Bunu da yaratılan tedirginliğe bağlıyor. Vatandaşlarla hemşirelerin arasındaki bazı ilginç diyaloglar ise şaşırtıyor. Hatta vazgeçip aşı olmadan oradan ayrılıyorlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu ve özel hastanelerin yanı sıra sadece Sinovac aşısı uygulayan aile hekimlerinin de Pfizer-BioNTech aşısı yapmaya başlayacaklarını bildirdi.