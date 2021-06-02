Vay Halime filmi nerede çekildi, konusu nedir? Vay Halime filmi oyuncuları kimlerdir?

Vay Halime filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Başrolünde müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin olduğu Vay Halime filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Vay Halime filmi oyuncuları, konusu ve diğer detaylar…

Komedi türündeki film Vay Halime bu akşam ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. İşte Vay Halime filmi oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği…

VAY HALİME FİLMİ KONUSU

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden, müzisyenlik, figüranlık, bulaşıkçılık, garsonluk gibi türlü işlerde gece gündüz ve uykusuz kalarak çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır. Kaçarken saklandığı kamyonda uyuyakalan Murat sabah gözünü Muğla’nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime’dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler…

VAY HALİME FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hüsnü Şenlendirici, Sera Tokdemir, Sinan Bengier, Canan Karanlık, Mustafa Şen ve Volkan Baş’ın yer alıyor.

VAY HALİME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vay Halime filmi Muğla'da çekildi.