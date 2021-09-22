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Vaxigrip Tetra nedir? Grip aşısı Vaxigrip Tetra hangi ülkeden alınıyor, nerede üretiliyor, vaxigrip tetra aşı fiyatı?

22 Eylül 2021 Çarşamba - 10:16 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 10:16

Sonbahar mevsimiyle girip aşısı araştırmaları da yoğunlaştı. Grip aşısı olmayı düşünenlerin aşılar hakkında araştırma yapıyor, aşıların nerede üretildiği hangi firma tarafından üretildiği merak ediliyor. Grip aşısı olarak çoğunlukla Sanofi Pasteur tarafından üretilen Vaxigrip yapılıyor. Vaxigrip tetra nedir, Vaxigrip Tetra grip aşısı hangi ülkenin, hangi ülkede üretiliyor?


Grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların grip aşısı hakkındaki araştırmaları da hızlandı.  Peki, Vaxigrip Tetra nedir? Grip aşısı Vaxigrip Tetra hangi ülkeden alınıyor, nerede üretiliyor, vaxigrip tetra aşı fiyatı?

Vaxigrip Tetra nedir?

1'lik ambalajda kullanıma hazır enjektör içinde 0,5 mL'lik enjeksiyonluk süspansiyon olan Vaxigrip Tetra aşısı özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek kişilerin gribe karşı korunmasına yardımcı olur. VAXIGRIP uygulandığında, vücudun doğal savunma sistemi grip enfeksiyonuna karşı koruma geliştirecektir.

Grip aşısı Vaxigrip Tetra hangi ülkeden alınıyor, nerede üretiliyor?

Grip aşısı Fransa'da üretilmektedir. 

Ruhsat sahibi:

Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş.

Üretim yeri:

Sanofi Pasteur SA

2 Avenue Pont Pasteur

F–69007 Lyon-Fransa

Vaxigrip tetra (Sanofi Pasteur) nerede üretiliyor?

Vaxi Grip Tetra Fransa'nın Lyon kentinde üretilmektedir. 

 

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