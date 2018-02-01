Vatanım Sensin 43. yeni bölümde Cevdet, Azize'nin sırrını öğrenebilecek mi?

Vatanım Sensin 43. yeni bölüm fragmanında yine heyecanlı sahneler ilgi odağı oldu. Bu akşam izlenecek olan Vatanım Sensin dizisinde Azize, acı geçmişiyle yüzleşiyor. İşte dizide bu hafta yaşanacaklara dair detaylar...

VATANIM SENSİN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ancak Azize ve Charles'ın, Cevdet'in görevini tehlikeye atmasına dair korkuları yeniden alevlenir, çünkü Cevdet karısının başına gelenlerle ilgili gerçekleri öğrenmeye çabalamaktadır. Cevdet büyük bir yol ayrımına gelmek üzeredir. Bu yol ayrımında onu bir yanda Azize'nin yaşadığı en büyük acının kaynağı, diğer yanda savaşın kaderini etkileyecek görevi beklemektedir.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.

Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.

Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.