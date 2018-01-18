Vatanım Sensin 41. yeni bölümde Cevdet, Hilal ile Leon'u öğrenecek mi?

Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu Vatanım Sensin'de Cevdet'in Hilal ile Leon arasında yaşananları öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oldu. Vatanım Sensin bu akşam Kanal D'de izlenebilecek.

Vatanım Sensin 41. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin fenomen dizisi Vatanım Sensin'inde Cevdet, Tevfik'i öldüreceği sırada Azize'nin yaşadığı haberi ile şoke olur. Mehmet ise şehit düşmüştür. İşte Vatanım Sensin'de yaşanacaklar...

VATANIM SENSİN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tevfik, Cevdet'in planıyla Dağıstanlı'yı alaşağı etmiş, efeleri milli orduya katmak üzere harekete geçmiştir.

İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir 'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.

Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.