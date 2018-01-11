Vatanım Sensin 40. yeni bölümde Leon ölecek mi?

Perşembe akşamları ilgiyle izlenen Vatanım Sensin dizisi bu akşam 40. yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D'nin fenomen dizisi Vatanım Sensin'de Mehmet öldürülecek mi? Leon ölümün eşiğinde olduğunu fark edecek mi? İşte Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı...
VATANIM SENSİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İzmir'de Leon tarafından tutuklanan Mehmet, yolun sonuna geliyor!
Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır. Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.