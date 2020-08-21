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Vatandaşlara güzel haber! Kesintisiz ücret iadesi yapılacak...

21 Ağustos 2020 Cuma - 9:59 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 9:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, pandemi sürecinde bir süre hava yolu uçuşlarının durması nedeniyle aldıkları biletleri kullanamayan vatandaşlara ilişkin açıklama geldi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği cevapta birçok ülkenin aksine Türkiye’nin açık bilet uygulamasının yanında ücret iadesi de getirdiğine dikkat çekerek “Yolcunun bilet ücret iadesini istemesi durumunda da bilet bedelinden kesinti yapılmaması için vatandaşın hakkı korunacaktır” dedi. 
 
KESİNTİSİZ BİLET ÜCRET İADESİ ZORUNLU
 
Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamında yolcuların bilet ücretini istemesi durumunda hava yolu şirketinin uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonrasında yolcuya kesintisiz olarak bilet ücreti iadesi yapmak zorunda olduğunun altını çizen Karaismailoğlu “Mevzuat çerçevesinde yapılan bu işlem sonucunda ödemelerin yapılmaması söz konusu değildir” diye konuştu.
 
HAKLARI KORUNACAK
 
Karaismailoğlu, bu sürenin dolmasının ardından yönetmelik kapsamında uçuşunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların haklarının da korunacağını kaydetti. Türkiye gazetesi

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