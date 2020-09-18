Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar!

Cezadan korkmuyor, teşhir edilmekten utanmıyorlar. Belli ki bu işin içinde çok para var. Ünlü bir marketin kendi markasıyla ürettirdiği çayda boya mı istersiniz, döner ve sucukta at eti mi, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat mı? Çikolatada ilaç etken maddesi, alkol lü içecekte kozmetik alkolü, Adana kebapta, sucukta tavuk eti... Liste uzayıp gidiyor. Balın sahtesi, bitki çayının boyalısı, peynirde ayçiçek yağı...

İŞ VATANDAŞA DÜŞÜYOR

Madem ki ünlü marketlerin kendi denetimleri, bakanlıkların teşhiri, para cezaları, bizlerin yazması yetmiyor o zaman iş vatandaşa düşüyor. Aldığınız ürünü, içindekileri, kaça satıldığını lütfen inceleyin. Restoranların cicili bicili masalarına, lüks konforlu koltuklarına, maskelerini takmış hizmet veren garsonlarına aldanmayın. O restoranların önce mutfaklarına dalın. Pandemi döneminde ekstra dikkatli olmak zorundasınız. Garsonlar yetmez, aşçılarda mutfaktaki diğer personelde maske var mı, temizlik kurallarına uyuluyor mu asıl onları inceleyin. Yaklaşık iki yıl önce bu köşede kaleme almıştım. Bakın gıda sahtekarları açıklananlar dışında sağlığınıza nasıl suikastte bulunuyor. Cebinizdeki paraya nasıl göz dikiyor sizi nasıl kandırıyorlar... Bir kez daha hatırlatıyorum, uyarıyorum...

LOHUSA ŞERBETLİ DÖNER

Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gramı döner etinin fiyatı, nasıl oluyor da etin 150-200 gramından ucuz olabilir, bir düşünün. Cevap basit bazı restoran ve büfeler et dönerde soya kıyması, tavuk ve hindi eti kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da katılıyor. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendiriliyor.

KARABİBER YERİNE AĞAÇ

Karabiber pahalı bir baharat. Ama bazı restoranların masasında karabiber görünümlü şeyler var. Şeyler diyorum çünkü tanımlamak zor. Bu karabiberin içinde karabiber dışında, çöp, dal, yaprak aklınıza ne gelirse var. Öğütülmüş önünüze konulmuş. Benzer uygulamaların kırmızı biber ve pul biber başta olmak üzere tüm baharatlar için yapıldığını da belirteyim.

İÇECEKLER MASADA AÇILSIN

Portakal cenneti Türkiye’de taze sıkılmış diye sunulan çoğu portakal suyu aslında konsantre. Masada açılmadan bardakta gelen gazlı içecekler aslında bildiğiniz markaların ürünleri değil. Sahte alkollü içecek başlı başına yazı konusu olur. Şişesiyle alın masada yanınızdan ayırmayın!

ANTEPFISTIĞI DEĞİL O BEZELYE

Özellikle tatlılarda kullanılan Antepfıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yerfıstığı kullanılıyor. Tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin ekleniyor. Baklava şerbetlerinde şeker yerine bolca tatlandırıcı ve mısır glikozu kullanılıyor. Ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubu kullanımı da çok yaygın.

CACIĞA KARPUZ KABUĞU DÜŞMÜŞ!

Karpuz kabuğunun yeşil kısmını incecik hale getirilip salatalık izlenimi veriliyor ve cacık yapımında kullanılıyor. Kaymaksız yoğurdun üstüne incecik peçeteyi yayıyorlar, oldu sana kaymaklı. Afiyet olsun!

LAHMACUNDA NE KADAR ET OLUR?

İdeal lahmacun için kullanılması gereken etin 90 gr olması gerektiği belirtiliyor. Yani daha düşük miktarda et kullanılıyorsa ve lahmacun ucuzsa aman dikkat. Kıymanın içine ne giriyor da maliyet düşüyor diye sorabilirsiniz. Başta tavuk kemiği, kıkırdak olmak üzere bu işin uzun ve kötü bir listesi var. (Hürriyet)