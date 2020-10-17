Ek rezerv müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak, daha ucuz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeyi açıkladı ve Karadeniz'de bulunan ek rezervin miktarını yukarı yönlü revize etti. Böylece, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu keşfin potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 85-90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Peki bulunan bu rezerv vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Uzmanlar açıkladı...

Fatih sondaj gemisi Karadeniz 'de Tuna-1 lokasyonundaki Sakarya Gaz Sahası'nda ağustosta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından yeni rezervlere ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sahadaki alt katmanlarda Fatih sondaj gemisinin 85 milyar metreküp yeni gaz keşfettiğini açıkladı. Böylece, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu keşfin potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 85-90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu keşif, Türkiye'nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16,6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde bulunuyor. Yıllık doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğal gaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor. Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor. Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 12-13 milyar dolar olan doğal gaz ithalatının Karadeniz'den yapacağı üretimle yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor. SAHADAN KIYIYA 200 KİLOMETRE BORU HATTI Sahadaki doğal gazın Türkiye'nin ulusal şebeke sistemine bağlanması için ise sahadan kıyıya uzanan yaklaşık 200 kilometrelik boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda, Karadeniz'deki sahada üretime başlanmasıyla Türkiye'nin uluslararası doğal gaz piyasalarında "üretici ülkeler" sınıfına gireceği ifade ediliyor.

'Müjde' sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

Dr. Levent Yılmaz:

Bulunan rezervin stratejik değeri göz önünde bulunmalı. Enerji ithal etmeye devam edeceğiz. Bu gaz geliştirildikten sonra da devam edeceğiz. Yenilenebilir tarafında ağırlığı yerli kaynaklara yönlendirdikçe doğal gaz miktarı aşağı düşecek. Buradaki tahminler günün koşullarına göre belli olacak. Bu gaz keşfi hiç olmasaydı da Türkiye önemli adımlar atmıştı. Biz artık kendi gazımızı kaldıraç olarak kullanıp daha ucuz gaz ithal edeceğiz. Daha ucuz fiyatlara ulaşacağız. Bugünlerde maliyetlerle alakalı konuşmak doğru değil. Önümüzdeki yıldan itibaren cebimize olumlu şekilde yansıyacağını görebiliriz.

Murat Kalay:

Uzun zamandır değerlendirdiğimiz gibi keşfedilen rezerv miktarını yukarı yönlü revize etti. Cumhurbaşkanımız yeniden ciddi bir keşfin müjdesini verdi. 2023 hedefi doğrultusunda gazın karaya ulaşacağı söylendi. Bu meşakkatli bir süreç olacak. Bu güzel keşif, sahip olduğumuz imkanlar bu projenin de altından kalkacağımızın inancını bize veriyor.

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın:

Yeni keşiflerin beklendiği vurgulandı. Sakarya lokasyonunda 8 bin kilometrekarelik bir bölge tarama altında. Bunun 2 bin kilometrekaresinde araştırma çalışmaları yapıldı. Şu andaki keşfedilen bölge 250 kilometrekarelik bir bölümde. Umutla geleceğe doğru daha yeni müjdelerin alınacağını söylemek mümkün. Önümüzdeki yıllarda belki trilyon metreküplerden söz etmek mümkün olacak. Çok değerli bir keşif. Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Gazbir Başkanı Yaşar Arslan:

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de daha önce keşfettiği 320 milyar metreküplük gaz rezervinin bir başlangıç olduğunun daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve enerji yönetimi tarafından ifade edildiğini anımsattı.

Rezerv zengin ve kaliteli

İlk keşfin yaklaşık 2 bin metre su derinliğinde ve 2 katmanda yapıldığını aktaran Arslan, "Yapılan teknik incelemelere göre, biri 100-110 metre, diğeri ise 350-400 metre civarında 2 katmanda daha benzer kalitede doğal gazın olduğu saptandı. Buradaki testlerin tamamlanması ve teknik değerlendirmelerin yapılmasıyla Türkiye'nin bulduğu gazda rezerv artırımı gündeme geldi. Bölgede sismik araştırma gemilerinin arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmesiyle yeni keşiflerin veya katmanların ortaya çıkarak mevcut rezervin daha yukarı çekilebileceğini düşünüyorum. Karadeniz’de faaliyetlerin kararlılıkla devam etmesiyle önümüzdeki aylarda da yeni keşifler mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, keşfedilen doğal gaz miktarının artışının üretilebilir doğal gaz miktarında da artış anlamına geldiğini belirterek, "Bu anlamda geleceğe daha umutlu bakabiliriz." dedi.

Karadeniz’de yapılan son sismik araştırmalarla bölgede yer alan doğal gaz rezervinin zengin ve kaliteli olduğunun görüldüğüne işaret eden Arslan, Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin daha önce keşifler yaptığını fakat üretim aşamasında zorlandığını anlattı.

Arslan, CNN Türk canlı yayınında da şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir kaynak. Sakın kimse ikinci bölümde 85 milyar metreküp çıktı diye küçük görmesin. Türkiye şu anda tükettiği gazın yüzde 1'ini bile üretemiyor. 85 milyar metreküp gaz çok yüksek bir kapasite. Dünyada şu anda 4 trilyona yakın gaz tüketimi söz konusu. Dünyada yaklaşık olarak baktığınız zaman 250 trilyon gibi kanıtlanmış gaz kaynağı rezervi söz konusu. Bu bize ilk kez 90 yıl içinde büyük bir kaynak. Bu gaz Türkiye'nin baktığımızda büyük ihtimalle 20 milyar metreküpü işleyeceğimiz bir tesis kuracağız gibi görünüyor. Bunu kurduğumuzda 20 yıl boyunca Türkiye'nin kullanacağı bir gaz olacak. Bu yılda 5-6 milyar dolarlık bir açığımızı kapatacak."

Prof. Dr. Kerem Alkin:

"Uluslararası enerji ajansının yayınlanan son raporu dünya ekonomisi açısından doğalgaza bağımlılığın 2070'lere kadar devam edeceğini ifade ediyor. Bu temel gerçekten hareketle Türkiye'nin başta Sakarya'da keşfedilen rezerv olmak üzere önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Akdeniz 'de keşfetmeyi sürdüreceği doğal gaz yatakları, Türkiye'nin milli imkanlarla enerji ihtiyacını karşılamada hayati bir önem taşıyor.

Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak

Türkiye'nin yılda 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğini ve bu nedenle bugunkü fiyatlarla 11 milyar dolar ithalat faturası ödedigini dikkate aldığımızda keşfedilecek gaz miktarının trilyon metreküpleri bulması halinde ise Türkiye'nin en az 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını milli kaynaklarla karşılanması anlamına gelir. Bu da Türkiye için 175 milyar dolarlık enerji ithalat tasarruf faturası anlamına gelecektir.

Türkiye enerji fiyatlarında yönetebilir duruma gelecek