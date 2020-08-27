Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz nasıl öldü?

Çocuklar Duymasın dizisinin başarılı oyuncusu Vatan Şaşmaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün 3. yıldönümünde sevenleri unutmadı. Peki, Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü? Vatan Şaşmaz neden öldü? İşte Vatan Şaşmaz hakkında merak edilenler...

Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Vatan Şaşmaz 3 yıl önce cinayete kurban gitmişti. Vatan Şaşmaz 'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün 3. yıldönümünde Pınar Altuğ sosyal medya hesabından özlem dolu bir fotoğraf paylaştı. PInar Altuğ'un paylaşımının ardından pek çok kişi de Vatan Şaşmaz ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz kaç yaşında öldü? Vatan Şaşmaz neden öldü? İşte Vatan Şaşmaz ile ilgili detaylar...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

8 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Fatih'de doğmuştur. Oyuncu, sunucu ve yazardır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı. Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı. Çocuklar Duymasın dizisine rol aldı. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York 'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi. 27 Ağustos 2017 yılında hayatını kaybetmiştir.

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜ?

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.

VATAN ŞAŞMAZ DİZİLERİ - FİLMLERİ

2002-2005 Çocuklar Duymasın

2004 Çocuklar Ne Olacak

2005 Çılgın Yuva

2005 Belalı Baldız

2006 Aynı Çatı Altında

2007 Dudaktan Kalbe

2008 Yalancı Romantik

2009 Kandıramazsın Beni

2009 Zordur Almak Bizden Kızı

2010 Çocuklar Duymasın

2017 Çocuklar Duymasın Engin Yardımcı Karakter