Vasektomi nedir? Vasektomi cinsel gücü etkiler mi?

Vasektomi erkek doğum kontrol yöntemlerinden biri. Çocuk sahibi olmak istemeyen ve korunmak isteyen çiftlerin başvurabildikleri yöntemlerden olan Vasektomi uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamıyor. Peki, Vasektomi nedir? Erkeklerde vazektomi neden yapılır? Vasektomi cinsel gücü etkiler mi? İşte vasektomi ile ilgili merak edilenler...

Vasektomi erkek doğum kontrol yöntemlerinden biri. Sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında kondom geliyor. Erkeklerde etkili ve güvenilir, ülkemizde nadiren tercih ettiği ancak Avrupa ve Amerika ’da sıklıkla tercih edilen vasektomi olarak bilinen meni kanallarının bağlanması olarak tanımlayabileceğimiz bir yöntem daha bulunuyor.

Türkiye’de Vasektomi işlemi sonrasında cinselliklerini kaybedecekleri gibi yersiz ve yanlış inanışlar erkekleri bu işlemden uzaklaştırıyor. İlk Çinliler tarafından geliştirilen vasektomi yöntemini her yıl Amerika’da yüzbinlerce kişinin tercih ediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 500.000 erkeğe vazektomi yapılıyor.

VASEKTOMİ NEDİR?

Erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamaz. Tohum kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının (penisinin) sertleşmesinde ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

VASEKTOMİ CİNSEL GÜCÜ ETKİLER Mİ?

Erkeklik gücünde ya da cinsel ilişkide azalmaya neden olmaz. Hasta açısından çok basit olan bist ürisiz teknik ile birçok erkeğe uygulanıyor. Bu tekniğin uygulandığı kişiler tekrar çocuk sahibi olmak istedikleri taktirde ancak mikrocerrahi teknik kullanımı ile başarı sağlanabilir. Bu nedenle yeterli sayıda çocuk sahibi kişilere önerilir.

Vasektomi gerçekleştirilen erkek birey, çocuk sahibi olamıyor. Çünkü boşalma sırasındaki gelen meni sıvısının içinde sperm bulunmuyor.

VASEKTOMİ NASIL KORUR?

Erkeklerde hayalarda oluşan tohum hücreleri, tohum kanalları bağlanıp kesildiği için, cinsel ilişki sırasında boşalan sıvıya(meniye) geçmez ve kadının yumurtasını dölleyemez. Erkek tohum hücreleri vücut tarafından emilir.

VASEKTOMİ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ NELERDİR?

Gebe bırakma olasılığı yok denecek kadar azdır. Kolay bir ameliyatla, erkeğin kadını gebe bırakması ömür boyu kesin bir şekilde engellenir. Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz. Kalıcıdır, geri dönüşü pahalı ve zordur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumaz.

KİMLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR?

Bu işlemi yaptırmaya bilinçli ve gönüllü olarak karar veren çiftler tarafından tercih ediliyor.

- Kesinlikle bir daha çocuk sahibi olmak istemeyenler.

- Çocuk sahibi olması sakıncalı olanlar.

VASEKTOMİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?

Vazektomi için testislerin içinde bulunduğu scrotuma lokal anestezi yapılır bir süre beklendikten sonra her iki taraftan 1 cm kadar kesilerek meni kanalı bulunur ve bağlanıp kesilir ve uç kısımları ısı enerjisi ile yakılır. Elbette ki bu işlem hastanın isteğine göre belden aşağı uyuşturularak ve ya genel anestezi verilerek de yapılabilir. Fakat lokal anestezi ile yapılabilecek bir müdahale için daha büyük çapta anestezileri tercih edilmez. Daha sonra bir dikişle ve ya kullanılan yönteme göre dikiş koymadan işlem sonlandırılır. Hasta evine gönderilir. Teknikler değişmekle birlikte üroloji uzmanının tercihine göre bazen bu kanalın yaklaşık 1 cm'lik kısmı çıkarılabilir.