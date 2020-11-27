Varlık Fonu toplantısı ne zaman? Varlık Fonu yönetim kurulu kimlerden oluşuyor?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Varlık Fonu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. En son dün Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul ’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzalamıştı.

VARLIK FONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantı bugün saat 17.00'de başlayacak.

VARLIK FONU YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Erişah Arıcan

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Arda Ermut

Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Arda Ermut

Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Arda Ermut

Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Sönmez

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

VARLIK FONU PORTFÖYÜ

2016 yılında kurulan TVF portföyünde Türkiye’nin öncelikli 8 sektöründen 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunmaktadır.

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Borsa İstanbul

Türkiye Hayat Emeklilik AŞ

Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ

Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ

Botaş

Türkiye Petrolleri

TVF Enerji

TVF Rafineri ve Petrokimya

Türk Hava Yolları

PTT

Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TVF Maden

Eti Maden

Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı

At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı

Turkcell

Türksat

Türk Telekom

Çaykur

Kayseri Şeker

İstanbul Finans Merkezi

VARLIK FONU NEDİR?

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor.

Varlık Fonu’nun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.