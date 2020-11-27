Varlık Fonu toplantısı ne zaman? Varlık Fonu yönetim kurulu kimlerden oluşuyor?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Varlık Fonu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. En son dün Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzalamıştı.
VARLIK FONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantı bugün saat 17.00'de başlayacak.
VARLIK FONU YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Dr. Berat Albayrak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Erişah Arıcan
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Salim Arda Ermut
Yönetim Kurulu Üyesi
Salim Arda Ermut
Yönetim Kurulu Üyesi
Salim Arda Ermut
Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Sönmez
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
VARLIK FONU PORTFÖYÜ
2016 yılında kurulan TVF portföyünde Türkiye’nin öncelikli 8 sektöründen 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunmaktadır.
Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
Borsa İstanbul
Türkiye Sigorta AŞ
Türkiye Hayat Emeklilik AŞ
Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ
Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ
Botaş
Türkiye Petrolleri
TVF Enerji
TVF Rafineri ve Petrokimya
Türk Hava Yolları
PTT
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
İzmir Alsancak Limanı
TVF Maden
Eti Maden
Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı
At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı
Turkcell
Türksat
Türk Telekom
Çaykur
Kayseri Şeker
İstanbul Finans Merkezi
VARLIK FONU NEDİR?
Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlar olarak biliniyor.
Varlık Fonu’nun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir: (1) Harcamalarını artırır. (2) Mevcut vergi yükünü düşürür. (3) Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir. (4) Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.