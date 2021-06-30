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Varlık barışının süresi 6 ay uzatıldı

AA |  30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:45 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 8:45

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.


Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara  bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.  Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu  varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Söz konusu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin  kapatılmasında kullanılması için tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine  bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem  kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay  daha süre tanındı.
 
  

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