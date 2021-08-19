Varis sadece estetik bir sorun değil!

Sıklıkla kadınlarda görülen varis hastalığı sadece görünüm açısından değil sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, varis hastalığı ile ilgili merak edilenleri sizler için anlattı.

Varis hastalığının tedavi edilmesi önemlidir!

Vücudumuzdaki varis türleri, şekli ne olursa olsun önemli damar hastalıklarının habercisidir. Varisli damarlar gözlendikten sonra mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Damarların genişlemesi, uzaması veya bozulmasına varis hastalığı denir. Yaşla birlikte varis görülme sıklığı artar. Varisli damarlar kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

İki tip varis hastalığı vardır

Birincil ve ikincil olarak iki tip varis bulunmaktadır. Birincil varis hastalığının kesin nedeni belirsizdir. Araştırmalara göre kalıtımsal geçiş ve venöz hipertansiyon neden olarak kabul edilir. İkincil varislerin nedeni ise travma, derin ven trombozu veya venöz kapakların iltihaplanmasıdır.

Varis hastalığı genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülür. 50 yaş ve üzerindeki her iki kişiden biri varis sorunu ile karşı karşıyadır. Yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte varis ile ilgili sorunlar gün geçtikçe artmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle varisli damar bölgesindeki kaşıntı, şişlik, kanama ve ağrı sorunu daha da şiddetlenecektir. Bu sorunlara ek olarak, sıcak havalarda yetersiz sıvı alımı da pıhtılaşma sorunlarına neden olabilir.

Varis hastalığının sebep olduğu sağlık sorunları nelerdir?

Bacakta ödem oluşma sorunu: Bacaklarda bulunan yüzeysel damarlarında artan basınç ödeme neden olabilir. Oluşan ödem kişide şişlik ve ağrı şeklinde kendini gösterir. Ödem sorunu devam ederse cilt parlak ve gergin hale gelir. Bu sorun tedavi edilmezse cilt kızarır ve sertleşir.

Ağrı sorunu: Varisleşen damarlar her durumda ağrıya neden olur. Bunun sebebi kirli kanın damar içinde birikerek damarlara baskı yapmasıdır.

Bacak kanaması sorunu: Yüzeysel toplardamar önlem alınmadığı zaman genişler. Genişlemeler diz altı bölgesinde görülür. Bu toplardamarlarda kan toplanmaya başlar ve varislerin bulunduğu yere gelen darbe nedeniyle büyük miktarda kan kaybı gözlemlenebilir. Bazı durumlarda kanama kendiliğinden başlayabilir.

Yara oluşumu sorunu: Ödem nedeniyle cilt rengi ve yapısı değişir ve sertleşir. Sertleşme sonucunda iyileştirici özelliklerini kaybeder. Kaşıntı, alerji vb. durumlar varislerden kaynaklanmasa bile bacak yaralarının iyileşmesini zorlaştırabilir.

Kan pıhtısı sorunu: Genişlemiş varisli damarlarda kan havuzu halini alır. Bu birikim nedeniyle kanın pıhtılaşma riski çok yüksektir ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir.

Akciğer embolisi riski: Varisli damarlar nedeniyle pıhtılaşan kan orijinal yerinden kopabilir ve akciğerlere ulaşabilir. Bu duruma "pulmoner emboli" denir. Bu oldukça tehlikelidir. Nefes darlığı ve kalp yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Tedavi kişinin yaşam kalitesinin artırır

Varisli damarların neden olduğu ağrı, kişilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle uygulanacak tedavinin nihai amacı kişinin yaşadığı ağrıyı azaltarak yaşam kalitesini yükseltmektir. İyi huylu varislerin seyrinde ameliyatsız ağrılar giderilebilir. Ancak tam tersi durumda önce cerrahi tedavi uygulanır.

Tedavi için öncelikle alanında uzman bir kalp damar uzmanına danışmalısınız. Ardından kişiye uygulanacak tedavi yöntemi belirlenebilir. Günümüzde en çok tercih edilen tedavi varislerin radyofrekans ile tedavi edilmesidir. Tedavinin etkisi, varislerin ciddiyetine ve derecesine bağlı olarak kişiden kişiye değişir.