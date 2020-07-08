Varan otobüsleri tekrar yollara iniyor

Şehirlerarası yolcu taşımadığı markası Varan 9 Temmuz 2020’den itibaren yeniden seferlerine başlayacak. Bugün itibariyle 250 kişiye iş imkanı sağlayan firma firma yıl sonuna kadar toplam istihdamı 700 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Varan’ın yeniden seferlere başlaması hakkında konuşan Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı: “Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Otobüs bizim için bir sevda, bir tutku. Sevdiğimiz işi yapmak ve o işi büyüterek ülkemiz insanına hak ettiği hizmeti sunmak istiyoruz.

Varan, bir döneme damgasını vurmuş sektörün en prestijli markalarının başında geliyordu. İnsanların hafızasında olumlu yer etmiş bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına güzel seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak Varan’ı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz.” dedi.

1.5 milyon yolcu hedefliyor

Varan TurizmCEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ise konuşmasında yeni normalleşme süreciyle birlikte Varan’ın hedeflerine değindi.Erdoğan; “İlk etapta yaklaşık 80 Milyon TL değerinde otobüs ve 20 Milyon TL’lik alt yapı ile toplamda 100 Milyon TL’lik bir yatırımla seferlerimize başlıyoruz. Hedefimiz 2020 sonunda 200 Milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 araçlık filo kurarak yıl sonuna kadar 1.5 Milyon yolcuya hizmet verebilmek. Tabi pandemi sürecinin de etkisiyle bu yılı bir hazırlık yılı olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle bizim önceliğimiz otobüs ve sefer sayılarından ziyade varan yolcusunun memnuniyetini, onların güvenliğini ve sağlığını korumak.” dedi.