Varagele yöntemi (donanım) nedir, varagele sistemi nasıl yapılır?

Zeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı. Varagele yöntemi nedir, donanım nasıl yapılır?

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi. Ekipler varagele sistemiyle Azarbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtardı. Kurtarılan mürettebat sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Varagele yöntemi nedir, donanım nasıl yapılır?

Varagele donanımı nedir, nasıl uygulanır?

Varagele iki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanım. İskeleden makaralı sistemde makaraların takılacağı iskele ayaklarının oldukça sağlam olması ve deniz şartlarına uygun malzeme kullanılması gerekmektedir.