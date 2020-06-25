Vapur ücretleri İstanbul – Hangi seferlerde vapur ücreti 5 kuruşa düştü?

Şehir Hatları vapurları, 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak fiyatlandırıldı. Uygulama 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. 5 kuruş kararının gerekçesi ise pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarının zirve saatleri dışında da kullanımını teşvik etmek. 5 kuruşluk ücret tarifesi saat 10.00 ile saat 16.00 arasında geçerli olacak. Diğer saatlerde mevcut tarife uygulanacak. Peki, Hangi seferlerde vapur ücreti 5 kuruşa düştü?
VAPUR ÜCRETLERİ HANGİ SEFERLERDE 5 KURUŞA DÜŞTÜ?
Şehir hatları vapurlarında 5 kuruşluk ücret tarifesi Adalar için uygulanmayacak. 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş alınacak hatlar şöyle:
Üsküdar-Eminönü
Kadıköy - Eminönü
Kadıköy-Karaköy
Kadıköy - Beşiktaş
3 iskeleden fazla uğramalı hatlar (Adalar hariç)
MEVCUT VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'da vapur ücreti hattına göre tam bilet 3.50 Tl ile 5.50 TL arasında. Öğrenci bilet ücreti 1.70, indirimli tarifesi ise 2.50 TL.