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Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

27 Şubat 2018 Salı - 15:56 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 15:56

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, nöbet tutan Vanlı askerin hudut tekmilini dinledi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesi'nde inceleme ve denetlemeler yaptı.
 
VANLI ASKERDEN HUDUT TEKMİLİ
 
Komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, nöbet tutan Vanlı askerin hudut tekmilini dinledi. Tekmili çok beğenen Orgeneral Akar asker ile bir süre sohbet etti.
 
(Hudut tekmili: "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim, gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım!")

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