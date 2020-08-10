Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli personel alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi personel alım ilanı yayımlandı. Başvurular 24 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Van Yüzüncü (100.) Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Van 100. Yıl personel alımı başvuru şartları...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'ne alınacak personel alımı için şartlar belli oldu.

İlana göre, 55 hemşire, 2 eczacı, 4 ebe, 2 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 biyolog, 16 sağlık teknikeri, 5 laborant, 5 röntgen teknisyeni, 7 diğer branşlarda sağlık personeli alınacak.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanında aranan özel şartlar tek tek açıklandı. Başvuru şartlarına uyan adaylar 24 Ağustos'a kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların “ilan.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ile birlikte başvuru süreci içerisinde teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapabilecek. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz

sayılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacak. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak.

İSTENEN BELGELER:

1- İş Talep Başvuru Formu (“ilan.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin onaylı bir sureti.)

3- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) (Eczacı pozisyonu hariç)

4- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

5- Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli.

6- Adli Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 –24.08.2020 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen