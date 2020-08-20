Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en az ilköğretim mezunu 50 sürekli işçi alımı yapacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, en az ilköğretim mezunu 50 sürekli işçi alımları yapacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından verilen ilanda başvuru şartları ve başvuru şartları da bildirildi. İşte Vatan Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı hakkında merak edilenler…

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanı verdi. Üniversite tarafından verilen ilanda, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır, ifadeleri kullanıldı.

VAN YYÜ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Ortaöğretim (Hemşire Yardımcısı) mezunu olan 10 kişi,

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Ortaöğretim (Sağlık Bakım Teknisyeni) mezunu olan 15 kişi,

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Ortaöğretim (Ebe Yardımcısı) mezunu olan 5 kişi,

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Ortaöğretim (Engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun) mezunu olan 20 kişi alımı yapılacaktır.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamamış olmaları,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Erkek adayların askerlik ile ilişkilerinin bulunmaması istenmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak,

35 yaşından gün almamış olmak,

Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/08/2020 – 21/08/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.