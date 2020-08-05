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Van Valisi ve Belediye Başkanı vatandaşları Kovid-19 konusunda uyardı

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:43 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:43

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını, bu nedenle özellikle yaşlıların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez başkanlığında, pandemide  son durum ve yeni tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
 
Son dönemde 60 yaş üstü vatandaşlarda hastalığın yoğun olarak  görülmeye başlandığına dikkat çekilen toplantıda, kronik hastalığı bulunmayan  Kovid-19 hastalarının tedavilerinin evlerinde süreceği belirtildi.
 
Açıklamada, Vali Bilmez'in toplantıda yaptığı konuşmaya da yer  verildi.
 
Vali Bilmez, koronavirüsle mücadele tedbirlerinin sıkı şekilde  uygulanmasının önemine dikkati çekerek, yeni önlemlerin şart olduğunu dile  getirdi.
 
Taziye yasağına vatandaşların büyük oranda uyduğunu belirten Bilmez,  ancak yasakları ihlal edenlerin ve özellikle kadınların kapalı alanlarda taziye  için bir araya gelmesinin vaka sayısında artışa neden olduğunu vurguladı.
 
Yoğun bakım hastalarının yüzde 90'ının 60 yaş üstü kişilerden  oluştuğunu ifade eden Vali Bilmez, şunları kaydetti:
"Yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü yaşlı vatandaşlarımız ve  kronik hastalığı olanların yoğun bakım tedavi süreci zorlu geçiyor. Diyabet,  KOAH, kanser, obezite, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hipertansiyon,  romatizmal hastalığı bulunanların riski çok fazla. Kovid-19 bu hastalıkları  tetikliyor ve ölüm riski artıyor."
 
Kronik hastalığı olmayan pozitif vakaların tedavisinin ev ortamında  devam ettiğini aktaran Bilmez, "Bu hastalarımızı polis, jandarma ve sağlık  ekiplerimiz çok sıkı şekilde takip edecek. Özellikle izolasyon kurallarına  uymayanlara para cezası ve kuralları sürekli ihlal edenlere de adli işlem  yapılacak. Evde takip edilen ve zorunlu hallerde dışarı çıkmak isteyen hastalar  da  doktorlarından izin alarak çıkabilecek." dedi.
 
Pandemi ve hijyen kurallarına uyan iş yerlerine de gerekli  ödüllendirmelerin yapılacağına vurgu yapan Bilmez, bu iş yerlerine valilik ve  sağlık müdürlüğü tarafından yeşil bandrol verilerek, alışveriş için uygun  olduğunun belgelendirilmiş olacağını söyledi.
 
Vali Bilmez, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve  hijyenin önemine bir kez daha dikkati çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı  sıkıya uymasını istedi.
 
Valilikteki toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit,  İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, 112 Daire  Başkanı Onur Mahmutoğlu, Filyasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hamit Karataş ve  Halk Sağlığı Müdürü Adem Ergioğuz da katıldı. 
 

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Van Valisi corona virüs uyarı
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