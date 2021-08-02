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Van'ın 2 ilçesinde sel nedeniyle evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

AA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:42 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 0:42

Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, birçok ev hasar gördü, bir ahır yıkıldı ve 105 küçükbaş hayvan telef oldu.


Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde  etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışların ardından gelen selde 20 evi su  bastı, bir ahır yıkıldı.
 
Evleri sel suları altında kalan vatandaşların imdadına Özalp  Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.
 
Belediye ve itfaiye ekipleri, sondaj makineleriyle evlerdeki suyu  tahliye etti. Mahallelerde hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar  aralıksız sürdürülüyor.
 
Yukarı Balçıklı Mahallesi Muhtarı Abdulbari Sak, gazetecilere, bugün  öğleden sonra başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok evin su  altında kaldığını, bir ahırın yıkıldığını söyledi.
 
Vatandaşlara ait 50 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktaran Sak, "Bu  zamana kadar yaşanan en büyük seldi. Kaymakamımız Abdulkadir Çelik, belediye  ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, AFAD, bütün devlet kurumlarımız seferber oldu.  Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
 
Çaldıran
 
Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı  mezrasında etkili olan yağışın ardından gelen selde 6 ev, 2 araç ve iş yeri hasar  gördü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu.
 
Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, selin  meydana geldiği bölgelerde yürütülen çalışmaları inceledi.
 
Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen  vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Selin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm birimleriyle  vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Dinç, teknik ekiplerle yerinde  incelemelerin yapıldığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
 
İlk tespitlere göre 6 evde hasarın meyana geldiğini anlatan Dinç, şu  bilgileri verdi:
 
"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı tespitler  neticesinde 55 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. Bu noktada vatandaşlarımızın  mağdur olmaması için devletimizin tüm birimleri ile birlikte gereken ne ise o  yapılacak. Çok üzücü bir olay yaşadık. Ancak bu üzüntümüzü devletimizin bütün  birimlerinin sahada olmasıyla en kısa sürede saracağımıza inanıyorum. Allah daha  büyük felaketlerden milletimizi ve devletimizi korusun. Şu anda ilçe belediyemiz  tarafından, mağdur olan vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapıldı."
 
Osmanlı Mahallesi Muhtarı Muhittin Bahadır ise "Allah razı olsun  Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, askerimizden, jandarmamızdan. Anında  müdahale ettiler. Şu an bütün araçlar burada çalışıyor. Hasar tespiti yapıldı.  Çok acı bir gün yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
 

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Van Özalp Çaldıran
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