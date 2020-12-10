Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapacak! Kura ile alınacak 50 soför alımı şartları, başvuru süreci ve alınacak illerin kontenjanları…

Van İl Sağlık Müdürlüğü Van ve ilçelerinde çalıştırılmak üzere 50 personel alacak. Van Valiliği tarafından duyurusu yapılan Van İl Sağlık Müdürlüğü işe alım duyurusunda 50 personel alımına dair bilgiler paylaşılırken, açıklamada o alımlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: "İl Sağlık Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden kura yöntemi ile 50 şoför alacaktır. Başvurular Alo 170 üzerinden yapılacak olup, elden başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ise 10-11-12 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak."

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI