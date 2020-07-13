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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin daha cesedi bulundu

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 13:09

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı.


Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber  alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç  Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile  Sahil Güvenlik ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla Çarpanak Adası açıklarında  çalışmalarını sürdürüyor. 
 
Çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha  cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 29'a yükseldi. 
 
Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp  Kurumu'na götürüldü.
 
 
Olay 
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van  Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine  mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 
 
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla  göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası  açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.
 

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