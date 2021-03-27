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Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif! Dünya literatürüne girdi

27 Mart 2021 Cumartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 18:44

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde keşfedilen balık türü dünya literatürüne girdi. Gölde tescillenen ikinci balık türüne küçük mercan balığı ismi verildi.


800 bin yıllık Van Gölü'nde 2 yıl önce jandarmanın su altı timi yeni bir balık türü keşfetti. Böylelikle Van Gölü'nde inci kefali harici yeni bir türün olduğu tescillenerek Van Gölü'yle ilgili literatür bilgisi yenilendi.
 
Dünya literatürüne girdi
 
Tür için gerekli incelemeler yapıldı ve bilimsel çalışmalar tamamlandı. Keşfedilen yeni tür dünya literatürüne girdi.
 
Turizmi canlandıracak
 
Yalnızca 5 cm boyundaki balık türü, göldeki tatlı su çıkışlarının olduğu iki farklı noktada yaşıyor. Küçük mercan balığının keşfi ile bölgedeki dalış turizminin canlanması bekleniyor. (TRT Haber)
 

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Van Gölü balık mercan balığı
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