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Van Gölü'nde 10 metrelik canavar! Görenler şoke oldu

Van Gölü'nde 10 metrelik canavar! Görenler şoke oldu Van'da Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı" görenlerin ilgisini çekiyor.
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