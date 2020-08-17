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Van'daki terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu

DHA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 16:43

Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu.


Van'daki terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Çaldıran ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi. Operasyonda güvenlik korucusu Haki Taş, şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı, şehit Haki Taş için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Van Çaldıran'da 16 Ağustos'ta yapılan operasyonda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız güvenlik korucusu Haki Taş'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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Van şehit korucu
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