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Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

03 Temmuz 2020 Cuma - 10:43 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:19

Van'da Batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.


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