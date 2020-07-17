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Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 42'ye yükseldi!

17 Temmuz 2020 Cuma - 13:32 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 13:36

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 42'ye yükseldi.


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