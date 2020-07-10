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Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi!

10 Temmuz 2020 Cuma - 10:31 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 10:57

Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.


Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.
 
OLAY
 
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van  Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine  mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 
 
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla  göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları  değerlendirilen 14 kişinin cesedi bulunmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından  tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi  tutuklanmıştı.
 

Van'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.

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